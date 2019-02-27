Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Bilek Güreşçilere Engel Yok

Kağıtsporlu Bilek Güreşçilere Engel Yok

20 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un bilek güreşçileri Çanakkale'de yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndüler.

Kağıtsporlu Bilek Güreşçilere Engel Yok, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un bilek güreşçileri Çanakkale'de yapılan Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'ndan 14 madalya ile döndüler.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'da engelli branşlara destek devam ediyor. Engelli branşlar kapsamında çalımlarına devam eden bilek güreşi branşı sporcuları Çanakkale'de düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 14 madalya kazandı. Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular 7 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde ettiler. Bu sonuçlar ile Kağıtspor, kulüpler bazında da 2.'lik kürsüsüne de çıktı.

Şampiyonada Kağıtsporlu Meryem Yildirim ile Kenan Eroğlu sol ve sağ kolda ve altın madalyayı boynuna taktı. Yine Candoğan Gümüş ve Enes Alan sağ kolda 1. Olurken, Emre Kökçan sol ve sağ kolda 2., Eyüp Ekmekçi sol kolda 3. ve Sağ kolda 1., İsmail Bakar sağ ve sol kolda 2., Şehmuz Ertem sağ kolda 3., Seyfettin Sevci sağ kolda 2. oldu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 12:28 Kaynak: İHA

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