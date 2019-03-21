Kağıtsporlu Boksörler, Türkiye Şampiyonasında 3 Madalya Kazandı
27 dakika önce
Büyükşehir Kağıtspor'lu boksörler 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada kürsüde yer aldı.
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası 11-17 Mart tarihleri arasında Muğla Marmaris Amiral Orhan Aydın Spor Salonu'nda düzenlendi. 51 ilden 490 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörleri 3 madalya ile mücadeleleri tamamladı.
1 GÜMÜŞ 2 BRONZ MADALYA
Yıldız Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden 3 sporcu kürsüde yerlerini aldı. 13 siklette madalyaların sahiplerini bulduğu turnuvada mavi beyazlı Semih Gümüş 48 Kg'da, 3. Onur Arkcı 50 Kg'da, 3. ve Alperen Terzi 70 Kg 2. Oldular.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 10:54 Kaynak: Bültenler
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