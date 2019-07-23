Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü
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Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü

31 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün genç boksörleri Gümüşhane'de katıldıkları şampiyonadan başarı ile döndü.

Kağıtsporlu genç boksörler Gümüşhane'den madalyayla döndü, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün genç boksörleri Gümüşhane'de katıldıkları şampiyonadan başarı ile döndü.

Gümüşhane'de gerçekleştirilen 15 Temmuz Üst Minikler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsorlu genç boksörler madalya için ter döktü. Mavi beyazlı boksörler şampiyonadan iki gümüş ve iki bronz madalya olmak üzere toplamda 4 madalya ile dönmeyi başardı. Şampiyonada 55 ilden 557 sporcu madalya için ter döktüğü şampiyonada, Büyükşehir Kağıtsporlu boksörlerden 54 kg'de Arda Tunça ve 72 kg'de Muhammet Beyazıt Atılır gümüş madalyanın sahibi oldu. 56 kg'de Talha Aktürkoğlu ile 65 kg'de Alperen Mollasüleymanoğlu ise bronz madalya kazanarak kürsüde yerlerini aldılar. - KOCAELİ
Gümüşhane, Kağıtspor, Kocaeli, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 01:40 Kaynak: İHA
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