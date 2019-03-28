Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Genç Tenisçi Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

Kağıtsporlu Genç Tenisçi Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç masa tenisçisi Ekin Burak, hedeflediği dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

Kağıtsporlu Genç Tenisçi Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu genç masa tenisçisi Ekin Burak, hedeflediği dünya şampiyonluğu için çalışıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, 28 branşta alt yapıya yaptığı yatırımlar ile adından sıkça söz ettirmeye devam ediyor. Geleceğin yıldızlarının yetiştiği Kağırspor'da masa tenisi branşında Ekin Burak, dünya şampiyonluğunu hedefliyor. 12 yaşındaki sporcu Ekin Burak, 8 yaşında beden eğitimi öğretmenin desteği ile Kağıtspor'da Masa Tenisi ile tanıştı. Genç sporcu Kağıtspor'da alt yapıda antrenmanlarına devam ederken yetenekleri ile hocaların kısa sürede dikkatini çekti.

Hedeflerinin Avrupa ve dünya arenasında madalya kazanıp Türk bayrağını göklere çektirmek olduğunu belirten Ekin, antrenmanlarını sürdürdüğünü ifade ederek, "Haftanın 5 günü antrenman yapıyorum. Yurt dışından ve yurt içinde uygulanan farklı antrenman stillerini deniyoruz. Yarışmalar için özel antrenmanlar yapıyoruz. Farklı kombinasyonlar üzerinde hocalarımla çalışıyoruz" dedi.

Daha önce Çorum'da düzenlenen Türkiye şampiyonasında Türkiye 2. si olduğunu belirten Ekin, "Bu derecenin arkasından Ankara'da düzenlenen genel klasman müsabakalarında 4. oldum. Her yarışmadan dersler çıkartıyorum. İnşallah öncelikle Türkiye Şampiyonasından birincilik ile dönmek olmak ondan sonra Avrupa ve dünya arenasında başarılar kazanmak istiyorum" diye konuştu. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Spor
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