Kağıtsporlu güreşçi Bilal Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtsporlu güreşçi Bilal Türkiye şampiyonu oldu - Son Dakika Spor

Kağıtsporlu güreşçi Bilal Türkiye şampiyonu oldu

7 saat önce

Kağıtsporlu güreşçi Bilal Can Kaymakoğlu, Sivas'ta gerçekleşen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.

Kağıtsporlu güreşçi Bilal Türkiye şampiyonu oldu, System.String[]

Kağıtsporlu güreşçi Bilal Can Kaymakoğlu, Sivas'ta gerçekleşen şampiyonada Türkiye şampiyonu oldu.


Türkiye Güreş Federasyonu tarafından 28 Şubat - 2 Mart tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen küçük ve yıldızlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'nin birçok ilinden 300'ü aşkın sporcu katıldı. Şampiyonada mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un alt yapısından yetişen Bilal Can Kaymakoğlu, 68 kilogram serbest stilde Türkiye şampiyonu oldu. Kaymakoğlu, şampiyonada elde ettiği birincilik ile Bulgaristan'da düzenlenecek olan Küçük ve Yıldız Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak kazandı.


Şampiyonada yarışan bir diğer Büyükşehir Kağıtsporlu Can Altun ise 38 kilogramda serbest stilde 5'inci olarak milli takıma girmeye hak kazandı. - KOCAELİ

Türkiye, Sivas, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 10:46 Kaynak: İHA
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