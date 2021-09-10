Kağıtsporlu güreşçiler Süper Ligde mücadele etti - Son Dakika

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı güreşçileri, serbest sitil güreş süper liginde Kocaeli'ni temsilen mindere çıktı. Zorlu müsabakaların gerçekleştirildiği ligde Mavi Beyazlı sporcular, 13 takım arasından 5. olarak sezonu tamamladı.

10 SIKLETTE TER DÖKTÜLER

2-5 Eylül tarihlerinde Türkiye Güreş Federasyonu tarafından Ankara Taha Akgül Spor Salonunda gerçekleştirilen Süper lig Serbest Güreş müsabakalarında Büyükşehir Kağıtsporlu güreşçiler 10 sıklette minderde ter döktü. 2 grup halinde 13 takımın mindere çıktığı mücadelelerde A grubunda mücadele eden Mavi Beyazlılar grup müsabakalarında Balıkesir BB, Çorum BLD, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Erzurum BB Spor Kulübü, TEDAŞ ve Edirne Trakya Birlik takımlarının sporcuları ile mücadele etti.

ÇEYREK FİNALE YÜKSELDİLER

Büyükşehir Kağıtspor'un güreşçileri grup maçlarında gösterdiği başarılı performans ile grubu 3. olarak tamamlayıp, çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı. Şampiyon sporcular çeyrek final müsabakalarında minderden mağlup ayrılınca ligi 5. olarak tamamladı.