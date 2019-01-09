Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor

Kağıtsporlu Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Beleiye Kağıtspor Kulübü'nün güreşçileri, Çorum'da düzenlenecek olan "Büyükler Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası"nda mindere çıkacak.

Kağıtsporlu Güreşçiler Türkiye Şampiyonası'na Gidiyor, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Beleiye Kağıtspor Kulübü'nün güreşçileri, Çorum'da düzenlenecek olan "Büyükler Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası"nda mindere çıkacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı güreşçileri 2019 yılının ilk müsabakası olan, Çorum'da düzenlenecek Büyükler Serbest Stil Güreş Türkiye Şampiyonası'nda mindere çıkacak. Kocaeli'nin yıldızları, 10-13 Ocak tarihleri arasında Dünya ve Avrupa şampiyonu milli sporcular ile minderde karşılaşacak. Zorlu şampiyonada Büyükşehir Kağıtspor Kulübünü temsilen Faruk Akkoyun, Tanju Gemici, Hamza Özkaradeniz, Zafer Dama, Ali Öztürk, Muhammet Kahraman, Mustafa Arslan, Abdülrefik Öner, Onur Top, Musab Çapoğlu, Mehmet Söyler, Ufuk Doğan, Tahir Kızılkaya ve Fatih Özdağ mindere çıkacak. Milli güreşçilerin başında ise başarılı antrenörler Olgay İnce ile Tekin Soyer olacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:08 Kaynak: İHA

Spor
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