Kağıtsporlu güreşçilerden önemli başarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtsporlu güreşçilerden önemli başarı - Son Dakika Spor

Kağıtsporlu güreşçilerden önemli başarı

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 12 sporcusu ile 5. olmayı başardı.

Kağıtsporlu güreşçilerden önemli başarı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıt spor, Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonasında 12 sporcusu ile 5. olmayı başardı.


Türkiye Güreş Federasyonu 2020 faaliyet programında yer alan Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası Ankara'da gerçekleştirildi. Taha Akgül spor salonunda 42 ilden 95 kulübün katılımıyla düzenlenen Büyük Erkekler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kocaeli'yi temsilen 12 sporcu ile katıldı. Zorlu turnuvada 125 kilogramda mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu sporcumuz Tanju Gemici, finalde karşılaştığı olimpiyat şampiyonu rakibi Taha Akgül'e yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada mücadele eden bir diğer mavi beyazlı sporcu olan Mehmet Söyler ise 65 kilogramda bronz madalya kazandı. Mavi beyazlı sporcular bu sonuçlar ile Milli Takıma girmeye hak kazandılar.


79 kilogramda mücadele eden Ali Öztürk 3.'lük müsabakasında rakibine yenilerek Türkiye 5. 'si olmayı başardı. Minderde mücadele eden bir başka milli sporcu Zafer Dama da 4-1 önde götürdüğü müsabakada son saniyelerde verdiği puan yüzünden bronz madalyayı kazanamadı. Kocaeli halkının yakından tanıdığı ve Kocaeli güreş tarihinde önemli bir yere sahip olan milli güreşçi Kırkpınar başpehlivanlarından Faruk Akkoyun katıldığı son Türkiye şampiyonasında çeyrek finalde elenerek mindere veda etti. 97 kg'da güreşen ve milli takıma başarı ile hizmet etmiş Türkiye şampiyonlukları ile parlak bir kariyere olan Faruk Akkoyun minder güreşine veda etti. Kocaeli'nin başpehlivanı bundan sonraki spor kariyerine yağlı güreşlerde devam edecek.


Şampiyonaya Türkiye genelinden 42 ilden katılan 95 kulüp arasında Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor, genel klasmanda topladığı diğer puanlarla 5. oldu. - KOCAELİ

Kağıtspor, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 01:43 Kaynak: İHA
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