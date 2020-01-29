Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü - Son Dakika Spor

Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, Antalya'da düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü.

Kağıtsporlu halterciler 4 madalyayla döndü, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu halterciler, Antalya'da düzenlenen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Şampiyonası'ndan 4 madalyayla döndü.


Antalya'nın Manavgat ilçesinde Mehmet Akif Ersoy Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda dereceye giren sporcular belli oldu. 30 ilden ve 325 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu başarılı halterciler 3 altın, 1 bronz madalya kazandı.


Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtspor adına mücadele eden halterciler başarılı kaldırışlar gerçekleştirdi. 71 kilogramda Berfin Altun koparmada 91, silkmede 115 olmak üzere toplamda 206 kilogram ile altın madalyanın sahibi oldu. 81 kilogramda Mert Altun ise koparmada 131, silkmede 161 olmak üzere toplamda 292 kilogram ile yine altın madalyayı kazandı. Aynı kiloda Halil İbrahim İnce de koparmada 127, silkmede 157 ile toplamda 284 kilogram ile bronz madalya elde etti.


Öte yandan, 102 kilogramdan mücadele eden Şaban Ayhan koparmada 130, silkmede 160 ile toplamda 290 kilogram ile altın madalyanın sahibi olmayı başardı. - KOCAELİ

Naim Süleymanoğlu, Antalya, Türkiye, Kocaeli, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:22 Kaynak: İHA
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