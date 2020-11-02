Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu - Son Dakika

Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu

02.11.2020 14:28
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Kağıtsporlu judocular, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı.

Kağıtsporlu judocular, Hırvatistan'da düzenlenecek olan Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı.

Ulusal ve uluslararası birçok turnuvada başarı ile temsil eden Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan, Judo milli takımı ile Hırvatistan'da düzenlenecek olan, Gençler Avrupa Şampiyonasına katılmak üzere yola çıktı. Hırvatistan'ın Porec şehrinde 4- 6 Kasım tarihlerinde, düzenlenecek olan şampiyonaya 40 ülkeden 235 erkek, 117 kadın olmak üzere toplam 412 sporcu katılıyor. Judo milli takımı, pandemi sonrası düzenlenen ilk şampiyonada Türkiye'yi 9 erkek 6 kadın sporcu ile temsil edecek.

Judo milli takımı ile şampiyonada mücadele edecek olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Emirhan Karahan 60 kg'da, Ömer Kemal Aydın 90 kg'da mindere çıkacak. Şampiyona öncesi konuşan Ömer Kemal Aydın ve Emirhan Karahan, "Türk Milli takımı adına mücadele ediyorsanız hedefiniz her zaman altın madalyadır. Her zaman Türk bayrağını en üst seviyede dalgalandırmaktır hedefimiz. İnşallah altın madalya ile ilimize dönmek nasip olur. Pandemi boyunca çalışmalarımıza devam ettik. Eksik kondisyonlarımızı tamamladık, şampiyonaya hazırız" dediler. - KOCAELİ

Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu
Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu

Hırvatistan, Avrupa, Milli, Judo, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Kağıtsporlu judocular Avrupa yolcusu - Son Dakika Spor


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