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Kağıtsporlu judocular, dünya şampiyonası için yola çıktı

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.

Kağıtsporlu judocular, dünya şampiyonası için yola çıktı, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un judocuları Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen dünya şampiyonasına katılmak üzere yola çıktılar.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un alt yapısından yetişen judo branşının başarılı sporcuları Merve Azak, Müberra Güneş, Buketnur Karabulut ve Münir Ertuğ Kazakistan'ın Almati kentine gittiler. 25-29 Eylül tarihlerinde yapılacak şampiyonada boy gösterecek mavi beyazlı judocular madalya mücadelesi verecek.


Kağıtsporlu ümit milli kadın ve erkek judokalar, dünya şampiyonasının hazırlıklarını tamamladı. Dünya şampiyonası hazırlıklarını kadın milliler Ankara'da, erkek milliler ise Kırgızistan'ın Bişkek kentinde gerçekleştirdi. Kazakistan'ın Almati kentinde 25-29 Eylül tarihleri arasında yapılacak ferdi ve takımlar şampiyonasında Türkiye'yi, 8 kadın ve 5 erkekten oluşan judokalar temsil edecek. 64 ülkeden 211'i kadın, 265'i erkek judocu, Baluan Shlok Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'ndaki şampiyonada madalya için tatamide mücadele edecek. - KOCAELİ

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 10:22 Kaynak: İHA
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