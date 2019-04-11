Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Karateciler, Antalya'da Fırtına Gibi Esti

Kağıtsporlu Karateciler, Antalya'da Fırtına Gibi Esti

23 dakika önce

Kağıtspor'un alt yapısından yetişen genç sporcular, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Kağıtsporlu Karateciler, Antalya'da Fırtına Gibi Esti, System.String[]
Kağıtspor'un alt yapısından yetişen genç sporcular, Antalya'da düzenlenen Uluslararası Akdeniz Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'nda 4 madalya kazandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, alt yapıya verdiği desteğin meyvelerini almaya başladı. Alt yapıdan yetişen birçok yaş grubunda sporcular ulusal ve uluslararası arenada Türkiye'yi başarı ile temsil ediyor. Son olarak Milli takım adına Uluslararası Akdeniz Ümit Genç ve U21 Karate Şampiyonası'na katılan Kağıtsporlu karateciler Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Kağıtsporlu karateciler aldıkları başarılarla yine büyük gurur yaşatmayı başardı.

Milli takım adına mücadele eden Kağıtsporlu Gülsen Demirtürk, Ömer Abdürrahim Özer, Rabia Şentürk, Mert Alıcı, Ahmet Bulut, Simay Tokcan, Kağıtspor Karate branşı teknik direktörü ve milli takım antrenörü İbrahim Erçin ve altyapı antrenörü Toygun Akyıldız önderliğinde tatamide şampiyonluk mücadelesi verdi. Şampiyonada Gülsen Demirtürk U21- 50 kiloda Akdeniz Şampiyonu oldu. Ömer Abdürrahim Özer U21- 67 kiloda, Fatma Naz Yenen Genç ise U21-59 kiloda Akdeniz 2.'si olmayı başardı. Gökdeniz Akdemir Ümit de U21-52 kiloda Akdeniz 3.'cüsü olarak Büyükşehir Kağıtspor olarak toplam 4 madalyayı Türkiye'ye kazandırmayı başardı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:03 Kaynak: İHA
Kağıtspor, Akdeniz, Antalya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Park Halindeki Aracın Lastiklerini Çaldılar Tedavisi Tamamlanan Deniz Baykal, İl Ziyaretini CHP Antalya İl Başkanlığı'na Yaptı McGregor'un Skandalları Bitmiyor! Hayranının Telefonunu Parçaladı Leicester City, Slimani İçin 10 Milyon Sterlin İstiyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 14:26:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Karateciler, Antalya'da Fırtına Gibi Esti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]