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Kağıtsporlu karatecilerden 6 Türkiye derecesi

1 saat önce

KOCAELİ (İHA) – Kağıtsporlu karateciler, Ümit Genç Karateciler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ile milli takım kapısını araladılar.

Kağıtsporlu karatecilerden 6 Türkiye derecesi, System.String[]
KOCAELİ (İHA) – Kağıtsporlu karateciler, Ümit Genç Karateciler Türkiye Şampiyonası'nda elde ettikleri başarı ile milli takım kapısını araladılar.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu Ümit Genç karateciler, Gaziantep'te yapılan Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası'ndan başarı ile döndüler. Mavi beyazlılar önemli şampiyonadan 6 madalya kazandı. Gaziantep Şahinbey Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Ümit Genç U21 Türkiye Karate Şampiyonası 3 gün sürdü. Şampiyonanın final müsabakalarında 54 şehirden bin 600 sporcu, dereceye girmek için ter döktü.

Türkiye Şampiyonası'nda Büyükşehir Kağıtsporlu karateciler 5 final yaptı. Kağıtsporlu sporcular turnuvayı 4 altın, 1 gümüş, 1 bronz toplam 6 madalya ile bitirdi. Şampiyonada Mert Halıcı -52 kg, İsmail Çicek -70 kg, Ömer Özer -67 kg, Fatma Naz Yenen -61 kg 1. olurken Kadir Kaan Bekler -63 kg 2. ve Gökdeniz Akdemir -57 kg 3. olarak kürsüde yerlerini aldı.

Dünya Şampiyonası öncesi yapılacak olan milli takım seçmelerine Büyükşehir Kağıtsporlu U21 kategorisinde Enes Bulut, Ömer Özer, Fatmanaz Yenen, Rabia Şentürk, Gülsen Demirtürk, gençler kategorisinde Ahmet Bulut, Ekrem Altuner Yılmaz, ümitler kategorisinde Mert Halıcı, Gökdeniz ve İsmail Çiçek katılma hakkı kazandı. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:47 Kaynak: İHA
Spor
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