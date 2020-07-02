Kağıtsporlu milli judocular antrenmanlara başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt spor'da, judo branşında olimpik ve milli takım seviyesinde antrenmanlara başlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 13 Mart'ta durdurulan spor faaliyetleri, Kağıtspor'un judo branşında olimpik ve milli takım seviyesindeki sporcularıyla yeniden başladı.

Kağıtsporlu judocular, kulüp tesisleri içerisinde bulunan açık hava antrenman sahalarında ve fitness salonlarında kondisyon ağırlıklı antrenman yaptı.

Kapalı salonlara girişlerde antrenörler tarafından belirlenen sporcular dışında hiç kimse içeri alınmazken, antrenmanlarda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet edildi.

Milli judocular, Kovid-19 kısıtlamaları sürecinde kaybettikleri güç ve kondisyonu tamamlamak için haftada 3 gün kuvvet yüklemesi 2 gün teknik antrenman gerçekleştirecek.