Kağıtsporlu minik karateciler umut verdi

Bosna Hersek'de düzenlenen, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılan iki Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu iki derece geldi.Hiranur Temizel gümüş Efe Karaca ise bronz madalya elde ederek hem milli takımımız hem de Büyükşehir Kağıtspor Kulübü adına gelecek için umut verdi.

1 BRONZ 1 GÜMÜŞ

Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası, 10 ülkeden 1045 sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Şampiyonada ilk kez Uluslararası arenada mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Hiranur Temizel başarılı maçlar çıkardı. Temizel, şampiyonada ikinci olarak gümüş madalyayı boynuna takmayı başardı.

İLK KEZ MÜCADELE ETTİLER

Mavi beyazlı bir diğer karateci +55 kiloda Efe Karaca ise bronz madalya kazanmayı başardı. Mavi beyazlı sporcular ilk kez Milli Takımı temsilen çıktıkları uluslararası arenadan başarı ile döndü. Alınan başarılar Büyükşehir Belediyesi karate branşı adına gelecek için umut verdi.