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Kağıtsporlu Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü

47 dakika önce

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı raketi Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü olarak olimpiyat kapılarını araladı.

Kağıtsporlu Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü, System.String[]

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı raketi Neslihan Kavas, Avrupa 3.'sü olarak olimpiyat kapılarını araladı.


Para Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu başarılı milli raket Neslihan Kavas zorlu şampiyonadan bronz madalya ile döndü. Bronz madalya kazanan Kavas, olimpiyat için önemli bir adım daha attı. İsveç'in Helsingborg kentinde gerçekleşen ve 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları için puan niteliği taşıyan Masa Tenisi Avrupa Şampiyonası'ndaki ferdi müsabakaları tamamlandı. Müsabakalarda Büyükşehir Kağıtsporlu Neslihan Kavas da mücadele etti. Birbirinden başarılı maçları kazanan Kavas yarı finale kadar çıkma başarısı gösterdi.


Mavi beyazlı milli sporcumuz Neslihan Kavas klas 9 yarı finalinde Macaristan'dan Alexa Szvitacs ile karşı karşıya geldi. Rakibine 3-1 mağlup olan Kavas bronz madalyanın sahibi olmayı başardı. Başarılı sporcu elde ettiği sonuçlar ile 2020 Tokyo Olimpiyatları kapısını aralamış oldu. - KOCAELİ

Neslihan Kavas, Kağıtspor, Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 10:15 Kaynak: İHA
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