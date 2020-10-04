Kağıtsporlu özel sporcu Şevval Karadeniz'e daldı - Son Dakika

Kağıt spor'un başarılı yüzücüsü özel sporcu Firuze Şevval Devrim, Kandıra'da su altı dalışını gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılara doymayan yüzücüsü özel sporcu Firuze Şevval Devrim, sporla engelleri aşmaya devam ediyor. Annesinin desteği ile yüzme sporuna başlayan özel sporcu Devrim, su altı sporuna da merak sardı. Kocaeli'nin güzide sahillerinden Kerpe'de eşsiz su altı güzelliklerini keşfetmek isteyen Şevval, Deniz Yıldızları Dalış Okulu'nda ilk dalışını gerçekleştirerek spor ile aşılamayacak hiçbir engelin olmadığını göstermiş oldu.

Büyükşehir Kağıtsporlu özel sporcu Devrim Kocaeli'nin önemli tatil beldelerinden Kandıra ilçesi Kerpe sahilinde Deniz Yıldızları Dalış Okulu'nda dalış eğitmeni Sedat Türkmen eşliğinde ilk dalışını yaptı. Başarılı sporcu ilk dalışı olmasına rağmen 5 metre derinliğe kadar indi. Su üstünde olduğu gibi su altında da rahatlığıyla dikkat çeken başarılı sporcu Devrim'in mutluluğu ve heyecanı gözlerine yansıdı.

Kağıtspor'un başarılı yüzücüsü özel sporcu 19 yaşındaki Firuze Şevval Devrim, mavi beyazlı kulüp için yüzüyor. Annesinin desteği ile yüzme sporuna başlayan Devrim, hocaları ve takım arkadaşlarıyla yüzme sporunu yapmaktan oldukça mutlu olduğunu dile getiriyor. Özel sporcu Devrim, bu güne kadar katıldığı her şampiyonada üst düzey başarılar elde etti. Kazandığı üst üste madalyalar neticesinde milli takım kadrosuna da girdi. - KOCAELİ