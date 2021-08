Kağıtsporlu Recep, Olimpiyat üçüncüsü - Son Dakika

Müsabakadan sonra TRT Spor 'a açıklamalarda bulunan Recep Çiftçi, hedefine bir adım yaklaştığını dile getirerek, "Altın madalya için daha verimli çalışacağım. Ülkemiz için güzel bir madalya aldım. Buraya gelmeden önce hedefim vardı. İki aylık çocuğum var, onunla vakit geçiremedim. Önce bayrağımız, sonra çocuğum için yarışacağıma söz vermiştim. Sözümü tuttuğum için çok mutluyum. Milletimizin desteğini her zaman yanımızda hissettik. Şu an ülkeme madalya kazandırdığım için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

