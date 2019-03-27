Kağıtsporlu Şahin Çifti Antalya'dan Madalya ile Döndü
1 saat önce
KOCAELİ(AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmelerini 2 Türkiye rekoru ve 3 madalya ile tamamladı.
KOCAELİ(AA) - Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtspor
, Antalya
'da düzenlenen Bedensel Engelliler Atletizm Türkiye
Şampiyonası ve milli takım seçmelerini 2 Türkiye rekoru ve 3 madalya ile tamamladı.
Şampiyonada Kubilay Şahin cirit atma dalında 21,25 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı. Gülle atma dalında da mücadele eden Kubilay Şahin 7,83 metre derecesiyle Türkiye 2'incisi olarak gümüş madalya ile turnuvayı tamamladı.
Gülle atma branşında mücadele eden Hafize Şahin
ise 6,94 metre derecesiyle Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazandı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:43 Kaynak: AA
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