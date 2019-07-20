Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Samet'ten bir başarı daha
Son Dakika Spor Haber

Kağıtsporlu Samet'ten bir başarı daha

1 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

Kağıtsporlu Samet'ten bir başarı daha, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı boksörü Samet Ersoy Avrupa Şampiyonası öncesi katıldığı önemli turnuvadan başarı ile döndü.

Sırbistan'da gerçekleştirilen "Uluslararası 37. Vojvodina Subotica Altın Eldiven Boks Şampiyonasında" Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübünün sporcusu Samet Ersoy başarılarına bir yenisini daha ekledi. Avrupa Şampiyonası öncesi en prestijli boks turnuvası olan şampiyonadan başarılı maçlar çıkaran Samet, ikincilik kürsüsüne çıkarak göğsümüzü kabarttı. İlk maçında Moğolistanlı rakibini 5-0, 2. maçında Kazakistanlı rakibini 5-0 yenen Samet yarı finalde Sırp rakibi ile karşılaştı. Büyükşehir Kağıtsporlu başarılı sporcu Samet, Sırp rakibini üstün bir oyunla nakavt ederek finale adını yazdırdı. Zorlu final mücadelesinde Rus rakibine 3-2 yenilerek turnuvayı ikinci tamamlayan Samet, Avrupa Şampiyonası öncesinde iddialı olduğunu gösterdi. - KOCAELİ
Samet Ersoy, Kağıtspor, Kocaeli, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Fethiyespor'da şok olay! Başkan, korumasına futbolcuyu darp ettirdi iddiası Fenerbahçe için sürpriz Khedira iddiası Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 14:34:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Samet'ten bir başarı daha
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]