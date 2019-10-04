Kağıtsporlu sporcular karate turnuvasında madalyaları topladı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor, Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Turnuvası'ndan başarı ile döndü.



Uluslararası Turkish Open Karate Grand Prix Turnuvası'na katılan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtsporlu karateciler, başarılı dereceler elde etti. 38 ülkeden bin 100 sporcunun katılımı ile gerçekleşen Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Turnuvası birbirinden zevkli mücadelelere sahne oldu. Turnuva minik, yıldız, ümit, genç, büyükler ve veteranlar ferdi ve takım kata-kumite kategorilerinde gerçekleştirildi. Uluslararası turnuvaya Milli Takım adına Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'lu 4 sporcu katıldı. Üstün performans sergileyen Kağıtsporlu karateciler toplamda 5 ferdi ve 2 takım derecesi kazandı.



Ferdi kategorisinde U21 55 kilogramda Gülsen Demirtürk, 68 kilogramda Rabia Şentürk, altın madalya kazanmayı başardı. Yine U21 kategorisinde 67 kilogramda Ömer Özer ise bronz madalyayı boynuna taktı. Büyükler kategorisinde ise Ömer Özer altın madalya elde ederken, 68 kilogramda Rabia Şentürk gümüş madalyanın sahibi oldu. Öte yandan Rabia Şentürk takım kumitede, Ekrem Altuner Yılmaz takım kumitede altın madalya elde etti.



Öte yandan, Uluslararası Turkish Open Grand Prix Karate Şampiyonasının ikinci gününde mücadele eden Kağıtsporlu sporculardan büyük erkek kata dalında Burak Mert Can; Ümit Bayan 48 kilogramda Tuba Oruç, ümit erkek 55 kilogram altında Ali Karadağ şampiyon olmayı başardı. Büyük Erkek 67 kilogram altında Burak Mert Can da altın madalyayı boynuna taktı. Şaban Köse ise3.'lük kürsüsüne çıkacak. - KOCAELİ