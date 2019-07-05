Kağıtsporlu taekwondocu, Türkiye 2.'si oldu
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu taekwondocu Meryem Yıldırım, Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
Kocaeli
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 12:54 Kaynak: İHA
Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu taekwondocu Meryem
Yıldırım, Yıldızlar Türkiye
Tekvando Şampiyonasında gümüş madalya kazandı.
Türkiye Tekvando Federasyonu faaliyet programı kapsamında gerçekleştirilen Yıldızlar Tekvando Türkiye Şampiyonası, 2 bin 884 sporcunun rekor katılımı ile sonra erdi. Ankara
'daki Keçiören Taha Akgül
Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcular da katıldı. Mavi beyazlı kulübün altyapıdan yetişen tekvandocusu Meryem Yıldırım Türkiye 2.'si olmayı başardı. Meryem Yıldırım, istikrarlı yükselişini sürdürerek Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda da üst düzey performans sergiledi ve 59 kilogramda finale kadar yükseldi. Başarılı sporcu Yıldırım, finalde rakibine talihsiz şekilde yenilerek ilimize gümüş madalyayı kazandırdı. Zorlu geçen müsabakaların sonucunda dereceye giren mavi beyazlı sporculara madalyası protokol üyeleri tarafından verildi. - KOCAELİ
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