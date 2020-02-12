Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında - Son Dakika
Son Dakika Spor Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında - Son Dakika Spor

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı pehlivanı Tanju Gemici Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.

Kağıtsporlu Tanju Gemici, Avrupa arenasında, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı pehlivanı Tanju Gemici Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.


Bu yıl İtalya'nın Başkenti Roma'da düzenlenen olan Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un başarılı başpehlivanı Tanju Gemici de serbest stil müsabakalarında 125 kiloda Türkiye'yi temsil edecek. Şampiyona hakkında değerlendirme yapan Tanju Gemici, "Aynı zamanda başpehlivanım. Türkiye Şampiyonası ve Yaşar Doğu Turnuvası'nda Taha ile final yaptık. Taha talihsiz bir sakatlık geçirdi. Ülkemizi ve pehlivanlar şehri olan Kocaeli'yi en iyi şekilde Avrupa arenasında temsil edeceğim. 13 Şubat'ta serbest stilde maçlar başlıyor. Uzun bir kamp sürecinden geçtim, burada deneyimli antrenörlerimizden çokça şey öğrendim. Şampiyonada elimden geleni yapacağım" dedi.


İtalya'da şampiyonluk hedeflediğini dile getiren Gemici, "İnşallah Allah hakkımızda hayırlısını nasip eder. Rabbim inşallah Türk milletinin duasıyla İtalya'da zoru kolay kılar. Ağır sıklette sürekli altın madalya geldiği için yine altın madalya bekleyecekler. Tabii ki bizim de hedefimiz altın madalya. Allah yardımcımız olsun. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu bayrağın verdiği bir heyecan var" diye konuştu. - KOCAELİ

Kağıtspor, Kocaeli, İtalya, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 04:04 Kaynak: İHA
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