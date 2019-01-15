Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Teakwandocu, Dünya Şampiyonası Yolcusu

Kağıtsporlu Teakwandocu, Dünya Şampiyonası Yolcusu

53 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Türkiye Şampiyonluğu'nda dünya şampiyonası biletini kaptı.

Kağıtsporlu Teakwandocu, Dünya Şampiyonası Yolcusu, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay Türkiye Şampiyonluğu'nda dünya şampiyonası biletini kaptı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün ve milli takımın başarılı sporcusu Ayşe Dudu Karatay 9-10 Ocak tarihlerinde Ankara'da yapılan Paralimpik Türkiye Taekwondo Şampiyonasından şampiyon dönerek dünya şampiyonası biletini kaptı. Karatay, Türkiye Şampiyonası'ndaki aldığı başarı ile 5-6 Şubat tarihleri arasında Antalya düzenlenecek olan 8.Dünya Paralimpik Taekwondo Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazandı. Başarılı sporcu Dünya Şampiyonasında K44 75 kilogramda Milli takım adına mücadele edecek. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 02:10 Kaynak: İHA

Karatay, Kocaeli, Spor
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