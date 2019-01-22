Kağıtsporlu Tekvandocular Türkiye Şampiyonası Yolcusu

Kocaeli
Büyükşehir Belediye Kağıtspor
'un başarılı tekvandocuları Konya
'da düzenlenecek olan Büyükler Türkiye
Şampiyonası için yola çıktılar.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor Kulübü'nün başarılı tekvandocuları, 21 - 25 Ocak tarihlerinde Konya'da düzenlenecek olan şampiyonaya için yola çıktılar. Kürsüye çıkma hedefi ile yola çıkan Ali İhsan Temel
ve Cemal Temel yönetimindeki Kağıtsporlu kafilede sporcular arasında Esra Gül
, Abdülkadir Kaya, Abdullah Bahar, Fikret Hakan
Şenkuru, Mehmet Kaan
Şenkuru, İlker Dere, Zülal Altın, Cansu İskender
, Onur Erzan ve Emre Arpa yer alıyor. - KOCAELİ