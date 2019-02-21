Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Tekvandoculardan 2 Madalya

Kağıtsporlu Tekvandoculardan 2 Madalya

34 dakika önce

Kağıtspor'un tekvandocuları Milli Takım adına katıldıkları 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'ndan 2 madalya ile döndüler.

Kağıtsporlu Tekvandoculardan 2 Madalya, System.String[]
Kağıtspor'un tekvandocuları Milli Takım adına katıldıkları 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'ndan 2 madalya ile döndüler.

Antalya'da 51 ülkeden 1615 sporcunun katılımıyla düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvasın'da Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un 8 tekvandocusu ter döktü. Mavi beyazlılar turnuvada bir gümüş ve bir bronz kazandı. Milli Takımı temsilen katılan Kağıtsporlu 8 sporcu, 6. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda mücadele etti. Zorlu turnuvada Dilan Yılmaz 51 Kilogram yıldızlar kategorisinde bronz madalya kazanırken, 68+ kilogram gençler kategorisinde mücadele eden Zülal Altın ise gümüş madalya kazandı.

Öte yandan, Türk tekvandocular müsabakalarda 87 madalya elde etti. Milli sporcular, büyükler kategorisinde 1'i altın, 2'si gümüş ve 5'i bronz olmaz üzere 8, gençler kategorisinde 7'si altın, 13'ü gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 38, yıldızlar kategorisinde ise 11'i altın, 12'si gümüş ve 18'i bronz olmak üzere 41 madalya kazandı. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 10:11 Kaynak: İHA

Kocaeli, Kağıtspor, Türkiye, Spor
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