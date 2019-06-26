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Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda bronz madalya kazandı

1 saat önce

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve Milli Takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü.

Kağıtsporlu Tuba olimpiyat yolunda bronz madalya kazandı, System.String[]
2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda başarılı adımlar ile ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'un ve Milli Takımın başarılı Karatecisi Tuba Yakan, Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen Karate 1 A Serisi'nin üçüncü etabından başarı ile döndü.

Karate 1 A Serisi'nde sezonun üçüncü etabı, Kanada'nın Montreal kentinde yapıldı. Kumite 55 kiloda milli takımımız adına mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtsporlu sporcu Tuba Yakan, dünya 3.'lüğü bulunan Tayvanlı Tzu-Yun Wen'i 4-1 yenerek bronz madalya kazandı. Milli karateciler, 10 dalda verdiği madalya mücadelesinin dokuzundan galip çıkarak 3 altın, 2 gümüş, 4 bronz madalya ile organizasyonu noktaladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları yolunda mücadelesini sürdüren Tuba Yakan Karate 1 A Serisinin hemen ardından Belarus'un başkenti Minsk'te 2. Avrupa Oyunları'nda olimpiyat kotası için tatamiye çıkacak. 2. Avrupa Oyunlarında karate müsabakaları, 29-30 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Karate Milli Takımımız, ferdi 12 sıkletin 11'nde kota alarak ev sahibi Belarus'tan sonra en fazla sporcuyla katılım gösteren ülke olacak. - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 11:17 Kaynak: İHA
Tuba Yakan, Kocaeli, Spor
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