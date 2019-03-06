Son Dakika Haberleri: Kağıtsporlu Yunus'tan Uluslararası Başarı

Kağıtsporlu Yunus'tan Uluslararası Başarı

1 saat önce

KOCAELİ(AA) - İran Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nda heptatlon dalında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Yunus Pehlevan şampiyon oldu.

Kağıtsporlu Yunus'tan Uluslararası Başarı, System.String[]
KOCAELİ(AA) - İran Uluslararası Salon Atletizm Şampiyonası'nda heptatlon dalında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor sporcusu Yunus Pehlevan şampiyon oldu.

Büyükşehir Kağıtspor'un başarılı sporcusu, şampiyonada milli takım adına mücadele etti.

Tahran'da iki gün süren şampiyonayı Türkiye toplam altı birincilikle tamamladı.

Heptatlon dalında mücadele eden Büyükşehir Kağıtsporlu Yunus, şampiyonanın ilk gününü 2767 puanla liderlikle tamamladı.

Zorlu şampiyonanın ikinci gününde Pehlevan, 4894 puanla altın madalyanın sahibi oldu. Türkiye Milli Takımı, beş birincilik, bir ikincilik, üç de üçüncülük elde ederek şampiyonayı toplam dokuz madalyayla zirvede tamamladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

İran, Kağıtspor, Spor
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