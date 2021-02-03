Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi - Son Dakika

Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi

03.02.2021 11:13

Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi 36 Osmanlı padişahını 360 saatlik emekle kağıttan yaptığı tespihle buluşturdu Ali Rıza Kart: "Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı" Eskişehir'de atık kağıtları kullanarak çeşitli aksesuarlar üreten Ali Rıza Kart,...

Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi

36 Osmanlı padişahını 360 saatlik emekle kağıttan yaptığı tespihle buluşturdu

Ali Rıza Kart: "Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de atık kağıtları kullanarak çeşitli aksesuarlar üreten Ali Rıza Kart, 360 saatlik emek harcayarak 36 Osmanlı padişahının resimlerini kağıttan yaptığı tespihe işledi.

Yaklaşık 20 yıl önce kağıtlarla uğraşırken kendi deyimiyle yeni bir sanat keşfeden Ali Rıza Kart; atık kağıtlardan kolye, bileklik, yüzük ve tespih gibi aksesuarlar üretiyor. Aksesuarlarında malzeme olarak sadece atık kağıtları kullanan Kart, Osmanlı padişahlarını 6 ay süren çalışmanın sonucunda özel tasarımı olan tespihe işledi. Her gün 2 saatini ayırarak padişahların resimlerinin olduğu kağıtları ince ince işleyen Kart, Osmanlı Devleti'ne hükmetmiş 36 padişahı bir tespihe sığdırdı. Padişahların kronolojik olarak tespihe dizilirken, tespihin imamesinde 3 ve geriye kalan boncuklarında 33 padişahın resmi yer alıyor. Eserlerine sadece harcadığı emek ve zaman üzerinden paha biçtiğini aktaran Ali Rıza Kart, padişahlar tespihine 15 bin TL değer koydu.

"Ecdadı buraya işliyorsam basit bir tespih olmamalı"

Osmanlı padişahlarını tespihine işlerken her taneyle adeta birer evlat gibi ilgilendiğini vurgulayan Kart, 6 ay boyunca her gün 2 saatini bu tespihe ayırdığını söyledi. Orijinal bir çalışma olması için büyük çaba harcadığını belirten Kart, "Osmanlı padişahlarını tespihte nasıl işlerim diye düşündüm. Zaten tespihlerimin hepsi kağıttan yapıldı. Bu tespihe de çok emek harcadım. Daha basitleri de yapılabilir ama ecdadı buraya işliyorsanız basit bir tespih olmaması gerektiğini düşündüm. Elimdeki tespihin özelliği ecdadımızı üzerinde taşıyor olması. Başlangıcı ve bitişi arasında 6 aylık bir zaman dilimi var. Günde 2 saat ayırarak her taneyle evlat gibi ilgileniyorsunuz. Zaten benim yaptığım her materyal bir tanedir. İkincisini hem prensip olarak yapmıyorum hem de teknik olarak da çok mümkün değil. Her yaptığınız tane bile diğerinden farklı oluyor. Çok benzer olmasına özen gösteriyorsunuz ama öyle bile olsa farklı noktalar oluyor" diye konuştu.

"Emekten öte 6 aylık bir sabır var"

Eserlerinde emekten öte harcadığı zaman ve sabrın ön planda olduğunu ifade eden Ali Rıza Kart, "Maliyet mantığıyla bakıldığı zaman atık kağıtlardan yapıldığı için pek bir maliyeti yok. Evde oturup televizyon izlerken yaptığınız bir şey bu. Baktığımız zaman üstünde 6 aylık bir emek var. Emekten de öte aslında 6 aylık bir sabır var. O materyal bittiğinde onu görmek istiyorsunuz. Bunun için sabırsızlanıyorsunuz. Bunu yenmek gerçekten zor bir durum. Değer biçerken ayırdığım zamanı düşünüyorum. Ne kadar emeğim var ve manevi boyutu da var. Sizin o materyale aktardığınız bir şey var. Üzüntü, sevinç veya farklı duyguları aktarabiliyorsunuz. Bu elimdeki tespih benim sabrımın karşılığı olsa gerek" dedi.

Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi
Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi
Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi
Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi

Osmanlı Devleti, Eskişehir, Osmanlı, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kağıttan tespihe Osmanlı padişahlarının fotoğraflarını işledi - Son Dakika


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