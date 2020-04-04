Son Dakika › Güncel › Kağızman Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Kağızman Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Kars'ın Kağızman ilçesinde belediye ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Özel kıyafetli ekipler, koronavirüs salgınına karşı kamu kurumları, camiler, parklar ve diğer alanlarında, gece gündüz demeden dezenfekte çalışması gerçekleştiriyor.
Ayrıca sosyal mesafeyi korumak amacıyla bazı kamu kurumlarının önün işaretleme yapan ekipler vatandaşlara da evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunuyor.
Kağızman Belediye Başkanı Nevzat Yıldız, ilçe genelinde çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 11:52 Kaynak: AA
Son Dakika Geçişleri engellemek için jandarma yolu kayalarla kapattı İstanbul'da sokağa çıkma oranı yüzde 75'ten yüzde 16'ya düştü Son Dakika: ABD'de koronavirüsten bir günde bin 105 kişi öldü İstanbul sınırı kapatıldı, Tekirdağ'a yürüyerek girdiler