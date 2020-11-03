Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kağızman Çallı köyü karantinaya alındı
03.11.2020 10:18
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çallı köyü karantinaya alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çallı köyü karantinaya alındı.
Kars'ta Korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında karantinaya alınan Kağızman Çallı köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Köy girişinde görevlendirilen jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman Çallı köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS
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