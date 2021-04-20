Kağızman Çilehane köyü karantinaya alındı - Son Dakika

Kars'ta bir köy daha karantinaya alınırken, köye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Çilehane köyü, Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alındı. Karantinaya alınan Çilehane köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi. Jandarma köye giriş ve çıkışlara izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. - KARS