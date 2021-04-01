Kağızman'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Kağızman'da 1 köy karantinaya alındı

Kars'ta bir köy daha Korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantinaya alındı.

Kars'ta bir köy daha Korona virüs (Kovid-19) salgını kapsamında karantinaya alındı. Kars'ta havaların ısınmasıyla birlikte kente giriş çıkışlardan yoğunluk yaşanması Kovid-19 salgının artmasında etken oldu. Kentte son günlerde vaka sayısında artış görülürken, vaka görülen köylerde karantinaya alınarak, köylere giriş çıkışlara izin verilmiyor. Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında; Kağızman ilçesi Aydınkavak Köyü karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur" denildi. Öte yandan Aydınkavak köyü girişinde jandarma ekipleri görevlendirilirken, köye giriş çıkışlar ise yasaklandı. - KARS

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