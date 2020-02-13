Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.


Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.10'da merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KARS

Kandilli, Kağızman, Deprem, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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