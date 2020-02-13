Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.10'da merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana geldi. - KARS