Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Kağızman'da 3.1 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
Kars'ın Kağızman ilçesinde 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli rasathanesinden alınan bilgiye göre, saat 11.10'da merkez üssü Kars'ın Kağızman ilçesi olan 3.1 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 11.9 kilometre derinliğinde meydana geldi.
(Sefa Tetik/İHA)
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