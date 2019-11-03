Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
6 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:35 Kaynak: İHA
Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği öğrenildi.
(İHA)
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