Son Dakika Haberleri: Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Kağızman'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesi kırsalında terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.


Kars'ın Kağızman ilçesi Çemçe Madur kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerince gerçekleştirilen operasyonda, 3 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ettiği öğrenildi. - KARS

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 06:31 Kaynak: İHA
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