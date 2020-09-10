Kağızman'da altyapı çalışmaları - Son Dakika

Kağızman ilçesine bağlı köylerdeki altyapı çalışmaları denetlendi.

Kağızman Kaymakamı İshak Çınar, Günendi köyünde yapımı süren bağlantılı yollarındaki menfez çalışmalarını yerinde inceledi, ilgililerden bilgi aldı.

Burada köylülerle de sohbet eden Çınar, "Gönendi köyümüz ve diğer köylerdeki tüm çalışmaların bizzat yerinde takipçisiyiz. Amacımız Kağızman ve köylerine yapılan her hizmetin zamanında ve hakkıyla yapılmasını sağlamak." ifadelerini kullandı.