Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı
7 saat önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.
Olay, 10 Şubat tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. (17) ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - KARS
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