Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı

7 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

Kağızman'da amcasını öldüren gencin görüntüleri ortaya çıktı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde 17 yaşındaki gencin amcasını tabancayla vurarak öldürdüğü anlara dair görüntüler ortaya çıktı.


Olay, 10 Şubat tarihinde Kağızman Devlet Hastanesinde meydana gelmişti. Hastane kantinini işleten M.D., daha önceden aralarında husumet bulunan yeğeni A.D. (17) ile karşılaştı. A.D., üzerindeki tabancayı çekerek amcasını vurdu. Olay yerinde can veren amcasının yanına kimseyi yaklaştırmayan A.D., hastaneye gelen polis ekiplerine teslim oldu. Olayın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. - KARS

Kağızman, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 10:12 Kaynak: İHA
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