"Kağızman'da asfaltsız köy yolu kalmayacak"

AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nesim Eyidoğan, "Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar ilçemizde asfaltsız köy yolu kalmayacak." dedi.

Eyidoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karabağ köyünde asfaltlama çalışmalarının başladığını, söz konusu çalışmaların diğer köylerle süreceğini söyledi.

Çalışmalardan dolayı ilgililere teşekkür eden Eyidoğan, şöyle konuştu:

"Allah'ın izniyle 2023 yılına kadar ilçemizde asfaltsız köy yolu kalmayacak. Bizler AK Parti hükumeti olarak halka hizmet hakka hizmet düsturuyla yola çıktık. Tüm Kağızmanlılar adına başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, 65. Hükumetin UDH Bakanı ve hemşehrimiz Ahmet Arslan, tarım komisyon başkanı Yunus Kılıç ve Kars İl başkanımız Adem Çalkın olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Eyidoğan, söz konusu çalışmalarla köylü vatandaşların memnuniyetini almanın mutluluğunu yaşadıklarını sözlerine ekledi.