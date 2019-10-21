Son Dakika Haberleri: Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı
Son Dakika Güncel Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı

44 dakika önce

KARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama: 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı, System.String[]

KARS'ın Kağızman ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 5 asker ile 3 güvenlik korucusu yaralandı.

Olay, bugün 20.30 sıralarında Kağızman'a bağlı Akçay ve Sesveren köyleri arasında meydana geldi. Askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 5 asker ve 3 güvenlik korucusu yaralandı. Saldırının ardından bölgeye güvenlik güçleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Kağızman Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri bölgede yoğun güvenlik önlemleri aldı. Teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


Kağızman, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
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