Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-ek
13 dakika önce
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-EK.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-EK
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