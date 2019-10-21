Son Dakika Haberleri: Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-ek
Son Dakika Güncel Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-ek

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-ek

13 dakika önce

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-EK.

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-EK

Kağızman'da askeri aracın geçişi sırasında patlama 5 asker, 3 güvenlik korucusu yaralı-ek

Kağızman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 11:32 Kaynak: DHA
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