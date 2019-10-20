Son Dakika Haberleri: Kağızman'da av sezonu açıldı
Son Dakika Güncel Kağızman'da av sezonu açıldı

Kağızman'da av sezonu açıldı

1 saat önce

Kağızman'da, 2019-2020 kara avcılığı sezonu başladı.

Kağızman'da av sezonu açıldı, System.String[]

Kağızman'da, 2019-2020 kara avcılığı sezonu başladı.

İlçede 2019-2020 kara avcılığı sezonu dolayısıyla Bayam Mahallesi'ndeki av köşkünde etkinlik yapıldı.

Etkinlikte konuşan Kağızman Avcılık Atıcılık İhtisas Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Başkanı Ergül Aras, av sezonunun cumartesi günü itibarıyla başladığını belirterek, "Tavşan, keklik, ördek çeşitleri ve çulluk avı ile başlayan sezon 21 Ocak'ta tavşan avıyla sona erecek. Tüm av sezonu ise 3 Mart'da sona erecek." dedi.

Avlanma günlerinin çarşamba, cumartesi ve pazar olarak belirlendiğini kaydeden Aras, "Avcı arkadaşlarımıza verdiğimiz harita ve bilgi formlarında gösterilen üçüncü grup kuşların avı salı günleri de yapılabilecek. Avcılarımızın kurallara, yasalara, limitlere uyarak kazasız belasız bir av sezonu geçirmelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Aras, avcıların bölgelerini vize ettirmeleri gerektiğini de belirterek, avlanma pulu almaları gerektiğini de söyledi.

Kağızman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 01:22 Kaynak: AA
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