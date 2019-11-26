Son Dakika › Yaşam › Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı - Son Dakika
Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı
7 saat önce
Kağızman'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
Kağızman'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.
Kağızman'da sahne alan Ayna Grubu Solistli Erhan Güleryüz, seslendirdiği şarkılarla salonu dolduran öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren konserde öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.
Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz, söylediği şarkılara eşlik eden öğretmenler gece geç saatlere kadar eğlendi. - KARS
Cumhurbaşkanı imzaladı: 5 üniversiteye rektör atandı "Birader sen öğretmen misin?" sözleriyle gündem olan Konya Valisi sözlerine açıklık getirdi: Azar yok, fırça yok Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu Kılıçdaroğlu öğretmenlere maaş konusunda söz verdi: Dert edinmeyin, para nereden bulunur ben bilirim