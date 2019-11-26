Son Dakika Haberleri: Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı
Son Dakika Yaşam Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı - Son Dakika

Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı

7 saat önce

Kağızman'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.

Kağızman'da Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz rüzgarı, System.String[]

Kağızman'da Deve Cafe 'Öğretmenler Günü' etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Ayna Grubu'nun konseri yoğun ilgi gördü.


Kağızman'da sahne alan Ayna Grubu Solistli Erhan Güleryüz, seslendirdiği şarkılarla salonu dolduran öğretmenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Gece geç saatlere kadar süren konserde öğretmenler gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Ayna Grubu Solisti Erhan Güleryüz, söylediği şarkılara eşlik eden öğretmenler gece geç saatlere kadar eğlendi. - KARS

Erhan Güleryüz, Kağızman, Ayna, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:08 Kaynak: İHA
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