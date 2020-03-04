Kağızman'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağızman'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü - Son Dakika

Kağızman'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü

14 dakika önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir araya gelen sporcular, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi.

Kağızman'da Bahar Kalkanı Harekatı'na destek yürüyüşü, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde bir araya gelen sporcular, İdlib'de rejim unsurlarının hava saldırısında şehit olan Mehmetçikler için yürüyüş düzenledi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Aladdin Karagöl, Atik Spor Kulübü antrenörleri Mehmet Bütükdağ, Ferman Büyükdağ, Burhan Kocabey, Hüseyin Öreçelik, Aytaç Turan'ın öncülüğünde ilçe merkezinde toplanan sporcular yürüyüşe geçti.

Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyen sporcular, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Her Türk asker doğar" sloganları atarak İstiklal Alanı'na geldi. Burada İlçe Müftüsü Mehmet Demirden tarafından şehit ve gaziler için Kur'an okunup dua edildi.

Antrenörlerden Ferman Büyükdağ, yaptığı konuşamda, Bahar Kalkanı Harekatın'nın başarılı şekilde devam ettiğini ifade ederek, "Devam eden harekette şehit askerlerimizin kanı yerde kalmamış ve kalmayacaktır. Bu operasyonla Esad rejimi unsurları yerle bir edilmiş ve edilmeye devam etmektedir. Allah kahraman ordumuzu muzaffer kılsın ve kahraman askerlerimizi korusun." dedi.

Minik öğrencilerden Bilal Yiğit Gülderen'in, asker selamı vererek İstiklal Marşı'nı okuması beğeni topladı.

Bahar Kalkanı Harekatı, Kağızman, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:26 Kaynak: AA
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