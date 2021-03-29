Kağızman'da beton bariyerler yoldan kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı - Son Dakika

Kağızman'da beton bariyerler yoldan kaldırılarak araç ve yaya trafiğine açıldı
29.03.2021 17:33
Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik gerekçesiyle 7 yıl önce kaymakamlık ve güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelere konulan beton bariyerler kaldırıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde güvenlik gerekçesiyle 7 yıl önce kaymakamlık ve güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelere konulan beton bariyerler kaldırıldı.
İstiklal Alanı'nda bulunan Kağızman Kaymakamlığı ile güvenlik güçlerinin bulunduğu caddelerde, 2014 yılında güvenlik gerekçesiyle beton bariyerler bırakılarak araç trafiğine kapatılmıştı.
Kağızman Kaymakamı Turan Soğukoluk'un talimatıyla beton bariyerler yoldan kaldırılarak, yaya ve araç trafiğine yeniden açıldı.
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