Kağızman'da bir köy daha karantinaya alındı - Son Dakika

Kağızman'da bir köy daha karantinaya alındı
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Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Akyayla Köyü korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Son olarak merkeze bağlı Karabağ köyü karantinaya alınmasının ardından bugün Akyayla Köyü hastalık şüphesiyle 14 gün süre ile karantinaya alındığı duyuruldu. Köyün giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri tedbir alarak giriş ve çıkışları engelledi. Öte yandan belediye ilçe merkezinde anons yaparak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. - KARS
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 11:57 Kaynak: İHA
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