Kağızman'da çiçek açan kayısı ağaçları görsel şöleni - Son Dakika

DOĞU Anadolu bölgesinin kayısı ambarı olarak bilinen Kars'ın Kağızman ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bölge beyaz renge büründü.

Ağır ve uzun geçen kış mevsiminin ardından çiçek açan kayısı ağaçları, Aras Nehri kenarlarında görsel bir şölen oluşturdu. Verimli topraklara sahip ilçede ılıman iklimin görülmesi meyve yetiştiriciliğini daha da zenginleştiriyor.Bembeyaz çiçekleriyle adeta gelinlikleri andıran kayısı ağaçları Kars-Kağızman karayolu kenarını adeta beyaz bir perdeyle süslüyor. Gökyüzünün mavisi, yerin yeşiliyle bütünleşen bembeyaz çiçeklerin önümüzdeki günlerde kahverengiye bürünmesi bekleniyor.

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