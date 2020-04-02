Kağızman'da çiftçilere tohum dağıtıldı - Son Dakika

Kağızman'da çiftçilere tohum dağıtıldı
12 dakika önce
Kars'ın Kağızman ilçesinde 55 çiftçiye sertifikalı yem bezelyesi ve tritikale tohumu dağıtıldı.
Kars'ın Kağızman ilçesinde 55 çiftçiye sertifikalı yem bezelyesi ve tritikale tohumu dağıtıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bekir Çapan gazetecilere yaptığı açıklamada, Kağızman'ın tarım alanında bölgede önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.
Çiftçilere tohum dağıttıklarını aktaran Çapan, şunları kaydetti:
"Çiftçilerimize Kağızman ilçesi ve bölge için önemli olan hayvansal üretimi geliştirmek, yem bitkisi ekiliş alanını ve kaliteyi arttırmak amacıya hazırlanan proje kapsamında 8.5 ton tohum dağıtımı yapıldı. Tohum dağıtımı çiftçilerce sevinçle karşılandı."
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:48 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: AK Parti'den infaz düzenlemesine ilişkin açıklama: Yargı sürecindeki suçları da kapsayacak Son Dakika: İspanya'da koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini aştı İran Kasım Süleymani'yi unutmuyor! Trump elde ettikleri istihbaratı paylaşarak İran'ı uyardı Köyündeki karantina kurallarına uymayan vatandaş, 3 bin 150 TL ceza yedi