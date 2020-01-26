Kağızman'da çıkan yangında 6 iş yeri yandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağızman'da çıkan yangında 6 iş yeri yandı - Son Dakika

Kağızman'da çıkan yangında 6 iş yeri yandı

6 saat önce

Kars'ın Kağızman ilçesinde otobüs garajında çıkan yangında 6 iş yeri yandı.

Kağızman'da çıkan yangında 6 iş yeri yandı, System.String[]

Kars'ın Kağızman ilçesinde otobüs garajında çıkan yangında 6 iş yeri yandı.


Olay, gece saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kağızman merkez garajında bir iş yerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle diğer iş yerlerine sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Kağızman Belediyesine öfelr itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale etti. Bölgeye Çevik Kuvvet Müdürlüğüne ait TOMA da geldi. TOMA'nın yardımıyla yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında 6 iş yerinin tamamen yandığı öğrenildi.


Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARS

Kağızman, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 09:42 Kaynak: İHA
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